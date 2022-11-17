رجال أمن قطريين يعتـ.ـدون على طاقم قناة دنماركية

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، قيام رجال أمن قطريين بالاعتداء على طاقم قناة دنماركية، تغطي فعاليات كأس العالم، مهددين بكسر الكاميرا ومعدات الفريق.

وخلال البث المباشر لأجواء كأس العالم، تعرض مذيع قناة "تي في 2" الدنماركية راسموس تانتهولت للمقاطعة، عندما صعد ثلاثة رجال خلفه على عربة كهربائية، وحاولوا حجب عدسة الكاميرا.

وسُمع صوت تانتهلوت، وهو يقول بالإنجليزية "لقد دعوتم العالم كله ليأتي إلى هنا، فلماذا لا نستطيع التصوير؟ إنه مكان عام.. يمكنك تحطيم الكاميرا، تريد تحطيمها؟ أنت تهددنا بتحطيم الكاميرا؟".

وعقب تداول المقطع بشكل واسع على وسائل إعلام غربية، أصدرت اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم بياناً، اعتذرت فيه من المذيع ومن القناة.

وقال البيان: "بعد فحص تصريح البطولة وتصريح التصوير الخاص بالطاقم، تمّ تقديم اعتذار إلى المذيع من أمن الموقع قبل أن يستأنف الطاقم نشاطهم".

وأضاف المنظمون القطريون أنهم تواصلوا لاحقاً مع تانتهولت، و"أصدروا أيضاً توجيهات لجميع المؤسسات باحترام تصاريح التصوير السارية للبطولة".