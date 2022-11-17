نقاش ساخن بين رئيس الصين ورئيس الوزراء الكندي 

تداولت وسائل إعلام فيديو لرئيس الصين يؤنب فيه رئيس وزراء كندا أمام وسائل الإعلام، بسبب تسريب الأخير لمحادثات جرت بينهما على هامش قمة العشرين في إندونيسيا.

وأظهرت اللقطات مناقشة حامية بين الرئيسين، حيث بدا الرئيس الصيني شي جي بينغ غاضباً وهو يقول: "كل ما ناقشناه تم تسريبه، هذا ليس لائقاً.. إن كنت صادقاً يجب أن نتواصل باحترام متبادل"

في المقابل، ظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وهو بحالة من الذهول، وفي حيرة من أمره، وأومأ برأسه بينما واصل شي حديثه الغاضب من خلال مترجم.

ولم يعالج ترودو مخاوف الرئيس الصيني وقدم بدلاً من ذلك رداً سيئاً، قائلاً: "حسناً في كندا، نحن نؤمن بالحوار الحر والمفتوح والصريح، والذي سنواصل القيام به".

وأضاف "نتطلع إلى التعاون البناء سوياً، لكن ستكون هناك أشياء لن نتفق عليها".

وختم الرئيس الصيني النقاش الساخن بمصافحة رئيس الوزراء الكندي، دون إجراء اتصال بالعين.

وكانت تقارير غربية قالت إن الرئيسين ناقشا بشكل غير معلن معلومات، تتهم فيها أوتاوا بكين بدعم مرشحين في الانتخابات الفيدرالية الكندية عبر شبكة سرية.

وذكرت التقارير أن ترودو أثار "مخاوف جدية" مع شي بشأن تدخل الصين في السياسات المحلية لبلده خلال محادثاتهما الأولى سوياً منذ أكثر من ثلاث سنوات.