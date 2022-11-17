كوريا الشمالية تهدد بردّ أكثر غضباً

ارتفعت نبرة التهديدات الكورية الشمالية مع استمرار التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان.

ونقلت رويترز اليوم الخميس، بياناً لكوريا الشمالية، تهدد فيه بأن رد فعلها العسكري على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها، سيصبح أكثر "غضباً".

واتهمت كوريا الشمالية واشنطن بتصعيد الأزمة في المنطقة من خلال القمة الثلاثية التي تجمعها مع كوريا الجنوبية واليابان.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي إن الولايات المتحدة تدفع الأمور في شبه الجزيرة الكورية نحو "وضع يصعب التبنؤ به"، بحسب رويترز.

ولم تمض ساعات على التهديد الكوري الشمالي، حتى أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً جديداً باتجاه البحر الشرقي فجر هذا اليوم.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت احتمالات اندلاع نزاع في شبه الجزيرة الكورية، مع تصاعد وتيرة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، التي تعتبرها بيونغ يانغ في سياق الردّ على الاستفزازات الأمريكية.

وقبل حوالي أسبوعين، سقط صاروخ كوري شمالي في المياه الإقليمية الكورية الجنوبية، لأول مرة منذ سنوات، لترد سيئول بإطلاق صواريخ على المنطقة الحدودية، في تطور غير مسبوق.