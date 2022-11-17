الأمطار مستمرة في اللاذقية

تستمر الأجواء المطرية في محافظة اللاذقية لليوم الثاني على التوالي، وتسجل منطقة بوقا أعلى غزارة بمعدل 71 ملم وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن دارة الأراضي والأمطار في مديرية زراعة اللاذقية.

وبيّنت رئيس الدائرة رنا كردي ، أن منطقة اللاذقية سجلت ثاني أعلى معدل مطري بـ62،5 ملم، تليها صلنفة بمعدل 26 ملم، والقطيلبية بمعدل 25،5 ملم، ثم بشلاما بمعدل 17 ملم، والقرداحة 15 ملم، والمزيرعة 12 ملم، البهلولية 11 ملم، الحفة 10 ملم، وادي قنديل 9 ملم، مطار الباسل 6 ملم، وكسب 5 ملم.

الوطن