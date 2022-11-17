الجهات المختصة تضبط أسلحة غربية الصنع في طريق السد بدرعا

ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة بعد انتهاء العملية الأمنية في حي طريق السد جنوب مدينة درعا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن بعض الأسلحة المضبوطة غربي الصنع من بينها قواذف ورشاشات من مختلف العيارات إضافة لكميات من قذائف الهاون والقناصات والبنادق الآلية المتنوعة وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة.



يشار إلى أن الجهات المختصة والمجموعات المحلية الرديفة سيطرت أمس على حي طريق السد بشكل كامل، حيث أكد أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي، حسين الرفاعي في تصريح لـ “الوطن” أن وحدات الهندسة تُجري عمليات تمشيط وتفتيش.

المصدر: الوطن + وكالات