الجهات المختصة تضبط أسلحة غربية الصنع في طريق السد بدرعا

17-11-2022

الجهات المختصة تضبط أسلحة غربية الصنع في طريق السد بدرعا

ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة بعد انتهاء العملية الأمنية في حي طريق السد جنوب مدينة درعا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن بعض الأسلحة المضبوطة غربي الصنع من بينها قواذف ورشاشات من مختلف العيارات إضافة لكميات من قذائف الهاون والقناصات والبنادق الآلية المتنوعة وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة.


يشار إلى أن الجهات المختصة والمجموعات المحلية الرديفة سيطرت أمس على حي طريق السد بشكل كامل، حيث أكد أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي، حسين الرفاعي في تصريح لـ “الوطن” أن وحدات الهندسة تُجري عمليات تمشيط وتفتيش.

المصدر: الوطن + وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...