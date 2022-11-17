التأمين على 11200 بيت بلاستيكي حتى الآن في طرطوس.. تعويض البيت يمكن أن يصل إلى 5 ملايين ليرة 

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن التأمين الزراعي على البيوت المحمية هو الأكثر ضماناً واستقراراً للفلاح لحمايته من أي أضرار قد يتعرض لها محصوله، لافتاً إلى أن تعويض البيت يمكن أن يصل إلى 5 مليون ليرة عن كامل مراحل الزراعة والإنتاج وذلك مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف ليرة في بداية العام.

وبين الوزير خلال اجتماع عقد اليوم في المركز الثقافي بمدينة بانياس مع مزارعي البيوت المحمية والمعنيين في المحافظة أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة واقع الزراعة المحمية في محافظة طرطوس والمشاكل والصعوبات التي تواجه الفلاحين ومقترحات الحلول المناسبة وأوجه الدعم المقترحة بما يضمن تحسين الإنتاج وتسويقه ويحقق ربحاً للفلاحين.

ولفت مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس إلى أن عدد البيوت البلاستيكية في المحافظة يبلغ نحو 150 ألف بيت كان مزروعاً منها العام الماضي 140 ألف بيت بلاستيكي، وأن البيوت البلاستيكية المؤمن عليها 11200 بيت حتى الآن، داعياً المزارعين للقيام بالتأمين لما له من أهمية ويصب بمصلحتهم في حال حدوث أضرار نتيجة الظروف الجوية.



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