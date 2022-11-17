17-11-2022
أغلى لاعب ومنتخب في كأس العالم 2022
ذكرت دراسة لموقع “football-observatory” أن جود بيلينغهام، لاعب منتخب إنكلترا، هو أغلى لاعب في كأس العالم 2022 من حيث القيمة السوقية (202 مليون يورو).
ويتقدم بيلينغهام على فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل (201 مليون يورو) وكيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا (185 مليون يورو) وبيدري لاعب منتخب إسبانيا (158 مليون يورو) وجمال موسيالا لاعب منتخب ألمانيا (151 مليون يورو) وفيديريكو فالفيردي لاعب منتخب الأوروغواي (123 مليون يورو).
وعلى صعيد المنتخبات، يأتي منتخب إنكلترا في الصدارة بـ1,499 مليار يورو أمام منتخب البرازيل (1,455 مليار يورو) ومنتخب فرنسا (1,337 مليار يورو) ومنتخب منتخب إسبانيا (1,201 مليار يورو) ومنتخب البرتغال (1,154 مليار يورو) ومنتخب ألمانيا (1,020 مليار يورو).
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