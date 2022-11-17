بالأرقام.. تقرير يكشف مبيعات شركة المحروقات للغاز المنزلي

كشف التقرير الصادر عن “نقابة عمال النفط” أن مبيعات شركة محروقات من بيع أسطوانات الغاز بكل أنواعها المنزلي والتجاري خلال النصف الأول من 2022 حوالي 15 مليون أسطوانة بمعدل مليون أسطوانة شهرياً.

وقدر التقرير الذي أطلعت عليه ” كيو ستريت” ، تحقيق نسبة 40 % من خطتها المقررة في البيع، على حين قامت شركة محروقات وخلال الفترة نفسها بعمليات بيع خارجية بقيمة تقارب 15 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 22 % مما هو مخطط خلال الفترة المذكورة.

هذا، وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 90 و 100 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 100 – 125 ألف.

وتقارب حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أيّ أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن، وتوجد صعوبات باستيراد الكميات المطلوبة، بحسب كلام المعنيين في “شركة محروقات”.

وكان، قد وعد مدير عام الشركة السورية للغاز، أمين الداغري بزيادة نحو 500 ألف متر مكعب (17.6 مليون قدم مكعبة) يومياً.

وبحسب القرار الأخير الصادر عن لجنة الأسعار في محافظة دمشق فقد تم تحديد سعر نقل اسطوانة في محافظة دمشق بالنسبة للبوتان الصناعي ليصبح السعر على البطاقة الالكترونية سعة 16 كغ بسعر 43800 ليرة سورية، وحدد سعر اسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الالكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

في حين حدد القرار سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الالكترونية بسعر 50000 ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الالكترونية بسعر 31300 ليرة سورية.