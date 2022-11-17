مسيّرة مفخخة تستهدف ناقلة نفط عند سواحل الخليج

تعرضت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان لهجوم بطائرة مسيرة كانت تحمل قنابل، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس

ووفق الوكالة إن المسيرة أصابت ناقلة النفط “باسيفيك زيركون”، التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة “إسترن باسيفك شيبينغ” ومقرها سنغافورة.

من جهتها، قالت الشركة المالكة للناقلة “باسيفيك زيركون”، إنها أصيبت بمـقـذوف قبالة سواحل عمان، مضيفة: السفينة كانت تحمل زيت الغاز وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها.

ولفتت الشركة إلى أنه لم يحصل تسرب في الشحنة ولم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط: “إن الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان”، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.

وقالت منظمة التجارة البحررية البريطانية، وهي منظمة عسكرية تراقب أنظمة الشحن في المنطقة ” ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا”.