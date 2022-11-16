الذهب يرتفع 22 ألف ليرة خلال 15 يوماً فقط

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً أمس بمقدار 3 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم السبت الماضي وهو250 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21، ليصبح سعر الغرام 253 ألف ليرة للمبيع و252500 ليرة للشراء، وذلك مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير إلى 1781 دولاراً.

وقد بيّنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن أي سعر للذهب غير السعر الصادر عنها هو سعر وهمي، داعية المواطنين إلى عدم الشراء إلا بالسعر الصادر عنها، محذرة من وجود بعض النساء اللواتي يبعن قطع ذهب برازيلي على أساس أنها ذهب أصلي ومعها فاتورة مزورة مطابقة للوزن والحبسات الموجودة على القطعة المعروضة للبيع صحيحة، لافتة إلى تعرض العديد من الحرفيين للنصب.

وتعتبر هذه المرة الرابعة التي ترتفع فيها أسعار الذهب خلال 15 يوماً، حيث سجل سعر مبيع الذهب مع بداية الشهر الحالي 231 ألف ليرة.

ويعد هذا الارتفاع عالمياً، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلاً، حيث ذكرت وكالة «رويترز» أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 17779.94 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1783.50 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة في التعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 22.19 دولاراً للأوقية، وزاد سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1031.63 دولاراً، كما ارتفع سعر البلاديوم واحداً بالمئة إلى 2046.34 دولاراً.

وترافق ارتفاع أسعار الذهب تراجع في أسعار النفط عالمياً، بعد تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي في 2022، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أي 0.3 بالمئة إلى 92.87 للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً أي 0.6 بالمئة إلى 85.37 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها 3.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ نيسان الماضي بداعي وجود تحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.