ماذا وراء احتفاظ «ترامب» بوثائق سرية في منزله..؟

نقلت صحيفة “واشنطن بوست ” الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنَّ تحقيقات فيدرالية ترجح أنَّ الدافع وراء أخذ الرئيس السابق “دونالد ترامب” وثائق سرية، والاحتفاظ بها في منزله هو “الغرور” وليس “المال “.

وقالت الصحيفة إنَّ «المحققين والمدعين العامين الفدراليين، باتوا يعتقدون أنَّ الدافع وراء أخذ “ترامب” للوثائق السرية، والاحتفاظ بها كان إلى حد كبير غروره، ورغبته في الاحتفاظ بهذه المواد كما لو أنها جوائز أو تذكارات».

وفي إطار التحقيقات الجارية، راجعت السلطات الفيدرالية الوثائق السرية التي تم استردادها من منزل الرئيس الأمريكي السابق، لمعرفة ما إذا كانت المعلومات الواردة فيها تشير إلى نمط ما، وبيّنت المصادر أنَّ «هذه المراجعة لم تجد أي ميزة تجارية واضحة لنوع المعلومات السرية التي بحوزة “ترامب”».

وأضافت أنَّ «المقابلات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مع الشهود حتى الآن، لا تشير أيضاً إلى أي محاولات خبيثة من قبل “ترامب ” للاستفادة من أسرار الحكومة، أو بيعها، أو استخدامها كورقة ضغط».

كما اعتبرت المصادر أنَّ الرئيس السابق “بدا مدفوعاً في المقام الأول بالرغبة في عدم التخلي عمَّا يعتقد أنه من ممتلكاته”.