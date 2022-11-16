تقارير تكشف عن منتج "آبل" القادم

كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية منشغلة حاليا بتطوير منتجها الرئيسي، وهو سماعة رأس تعمل بتقنية الواقع المختلط، والذي تأمل من خلالها أن تدخل إلى عصر جديد من الحوسبة.

وتعمل "آبل" على إضافة للسماعة الجديدة مميزات تتفوق بها على نظارات الواقع المعزز الأخرى، منها نظام تشغيل جديد يُطلق عليه اسم "RealOS"، والذي سيشمل إصدارات واقعية مختلطة من تطبيقات "آبل" الأساسية، مثل الرسائل و"فيس تايم" و"الخرائط"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

كما تتطلع "آبل" إلى إنشاء خدمة فيديو لسماعة الرأس، تتميز بمحتوى ثلاثي الأبعاد، يمكن تشغيله في الواقع الافتراضي، وتأتي تلك الميزة الحصرية بعدما استحوذت الشركة الأمريكية على شركة "نكست في آر" عام 2020، التي دخلت في شراكة مع فنانين ودوريات رياضية محترفة لنقل محتوى الواقع الافتراضي إلى سماعات الرأس.

وعن سعرها، فمن المحتمل أن يتراوح سعر سماعة الرأس بين 2000 و3000 دولار أمريكي، لكونها منتج متطور يضم شريحة "M2"، وأكثر من 10 كاميرات موضوعة خارج الجهاز وداخله، فضلا عن أعلى الشاشات دقة التي ظهرت على الإطلاق في سماعة رأس كبيرة الحجم.