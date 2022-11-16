تراجع الاستثمار الأجنبي في السعودية

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، أمس الثلاثاء، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة نحو 85 في المئة على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري.

وأفادت الوزارة في تقرير، بأن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام 2022، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأشار التقرير إلى أن ذلك الرقم انخفض من 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، وذلك في نفس الفترة من العام الماضي 2021.

وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة نما 46.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، باستثناء إغلاق صفقة الطرح العام الأولي لـ "أرامكو" السعودية في الربع الأول من 2021.

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية في وقت سابق، أن الاستثمار الأجنبي المباشر نما في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 9.5 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وبينت الوزارة أن النمو بلغ حينها 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار).

ولفتت الوزارة إلى أن المملكة حصلت على الترتيب 14 على مستوى دول مجموعة العشرين، في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن "الأونكتاد".

ورأت الوزارة أن ذلك يعكس تنافسية الاقتصاد السعودي، وتطور بيئته الاستثمارية.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة تستمر في جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل تحسن بيئة الأعمال وتسهيل رحلة المستثمر.