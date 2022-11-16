الهند تتخطى الصين كأكثر دول العالم سكاناً

قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تشير إلى أن الهند ستصبح أكثر دول العالم سكانا في عام 2023 لتتخطى الصين، التي تحتل هذه المكانة منذ مئات السنين.

جاء ذلك في تقرير على موقعها الرسمي، ذكرت فيه أن عدد سكان العالم سيتجاوز حاجز الـ 8 مليارات نسمة الثلاثاء.

وقال التقرير إن النمو السكاني العالمي في أقل معدلاته منذ عام 1950، مشيرا إلى أن معدلات النمو عام 2020 انخفضت لأقل من 1 في المئة.

وتقول مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد سكان الهند في الـ 14 من نيسان عام 2023، سيتجاوز 1.4 مليار نسمة، مشيرة إلى أن هذا العدد سيجعلها تتخطى الصين كأكبر دول العالم سكانا لأول مرة منذ مئات السنين.