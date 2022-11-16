بولندا تقول أن الصاروخ الذي سقط في أراضيها روسي الصنع

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاش ياشينا، أن صاروخا روسي الصنع سقط في بولندا، الثلاثاء، الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش، وأوقع قتـيلين في قرية بريفودوف.

وقال المتحدث إن "صاروخا روسي الصنع سقط، وأسفر عن مقتل اثنين من مواطني جمهورية بولندا".

وأشار إلى "استدعاء السفير الروسي لدى بولندا للحصول منه على تفسيرات مفصلة فورية".

واستبعد الرئيس البولندي، أندريه دودا، تكرار حادث حادث سقوط الصواريخ في المستقبل.

وقال "ليس هناك من دليل قاطع على هوية الجهة التي أطلقت صاروخا أوقع قتيلين في البلاد".

ويعتزم الأمين العام لحلف الناتو عقد اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، لمندوبي دول التحالف لبحث حادث سقوط الصواريخ في بولندا.