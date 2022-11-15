السيطرة على حي طريق السد جنوب درعا

قالت وسائل إعلام سورية إن الجيش والقوات الأمنية السورية سيطرت على كامل حي طريق السد جنوب مدينة درعا بعد القضاء على عشرات العناصر من “داعش”.

وقالت مصادر: “إنه تمت السيطرة على كامل حي طريق السد جنوب مدينة درعا بعد القضاء على عشرات الإرهابيين من قيادي داعش”.

وتقوم وحدات الهندسة بتميشط المنطقة من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها تنظيم “داعش” في مقراته وفي بعض منازل المواطنين.

كما تم العثور على عبوات مصممة على شكل قضبان من الحديد وضمن أدوات كهربائية نشرها عناصر ” داعش ” بين المنازل، إضافة إلى أنه خلال عمليات التمشيط تم العثور على العديد من الجثث التي عجز عناصر “داعش” عن سحبها ولم يتم التعرف على هوية معظمهم.

المصدر: RT