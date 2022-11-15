حريق يلتهم منزلا في جسرين بريف دمشق ويتسبب بوفاة طفلتين

أدى حريق هائل نشب في منزل بمنطقة جسرين في ريف دمشق إلى وفاة طفلتين وأضرار مادية هائلة.

وقالت وزارة الداخلية إن شرطة ناحية كفر بطنا في ريف دمشق أبلغت بنشوب حريق في منزل عربي ضمن مزارع بلدة جسرين، وعلى الفور توجهت دوريات من شرطة الناحية إلى مكان الحريق وتبين حصول حريق ضمن منزل عربي بسبب خروج النار من المدفئة إلى أثاث المنزل ما أدى إلى وفاة الطفلتين (حنان . ط) والتي تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً والطفلة (بيان . ط) والتي تبلغ من العمر ست سنوات.

وحضر فوج إطفاء ريف دمشق، وتبين أن الغرفة الموجودة فيها المدفئة محترقة بالكامل مع الطفلتين.

وتم إخماد الحريق ونقل جثتي الطفلتين إلى مشفى المواساة في دمشق لإجراء الكشف الطبي أصولاً.

المصدر : وزارة الداخلية