معاون وزير الاقتصاد: نحن لا نستورد من الفواكه اللبنانية إلا الموز 

بيّن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر في تصريح لبرنامج مصلحة عامة مع وهاج عزام أن السماح باستيراد الموز جاء بناءً على طلب من وزارة الزراعة اللبنانية ضمن إطار التعاون بين البلدين في مجال الزراعة وخاصة مع بدء موسم الموز في لبنان.

وأضاف "حيدر": نحن لا نستورد من فواكه لبنان إلا الموز في ظل سياسة ترشيد الاستيراد، ومنذ حوالي الست سنوات توقفنا عن استيراد الموز الصومالي ولا يوجد نية لاستيراده، وكافة الكميات الموجودة في الأسواق دخلت بطريقة غير نظامية.

وختم "حيدر" بالإشارة إلى أن انخفاض حجم المستوردات عموماً عن الأعوام السابقة سببه سياسة ترشيد المستوردات التي تتبعها الحكومة.



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