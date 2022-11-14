توتر جديد بين أمريكا و إسرائيل

اعتبر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة "خطأ فادح".

وقال غانتس إن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مهنيا ومستقلا، تم عرضه على الأمريكيين وتمت مشاركتهم بالتفاصيل".

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن غانتس قوله إنه "أوضح لممثلي واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية تقف خلف جنود الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أن "إسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي"، وتابع "لن نسمح بالتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية".

وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية بقرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، والتي قتـ ـلت في أيارالماضي بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، خلال شن الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام في المكان.