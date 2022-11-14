إغلاق معبر حدودي يربط باكستان وأفغانستان

أغلق معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان أمام التجارة والعبور، بعد اشتباك بين أفراد قوات الأمن من الجانبين، حسبما قال مسؤول باكستاني محلي أمس الاثنين.

وقال عبد الحميد زهري، نائب مفوض بلدة شامان، المتاخمة لمنطقة سبين بولداك الأفغانية، إن الإغلاق جاء بعد إطلاق نار مطول بين قوات الأمن من الجانبين في اليوم السابق.

وقال زهري، إن "إطلاق النار استمر حتى وقت متأخر من الليل من الجانبين"، مضيفا أنه تم تعليق التجارة والمعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان في شامان، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان، إن اشتباكا وقع بين قوات الحدود من الجانبي، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى "سوء تفاهم" والحادث قيد التحقيق.