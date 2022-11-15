قتل طفله ودفنه سراً.. وجنائية اللاذقية تلقي القبض عليه

قام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بإلقاء القبض على شخص أقدم على قتل طفله ودفنه ضمن المزرعة التي يعمل بها.



وفي التفاصيل"وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول قيام شخص يعمل مع زوجته ضمن إحدى المزارع في قرية المتن باللاذقية بدفن طفله الصغير الذي يبلغ من العمر تسعة أشهر بشكل مريب ومخالف للعادات والتقاليد."



وأضافت: "على الفور توجهت دورية من الفرع المذكور إلى المزرعة المقصودة ضمن قرية المتن وقامت بإلقاء القبض على المذكور المدعو (عامر. ع) وبالتحقيق معه اعترف بأنه متزوج منذ ثلاث سنوات ولديه طفلين وتوجد خلافات كثيرة بينه وبين زوجته، وبينما كانت زوجته تقوم بتنظيف حظيرة الأبقار وكان الطفلان يصرخان وبسبب غضبه من زوجته قام بضرب طفله ووضع وسادة على وجهه والضغط عليها بقصد إسكاته ما أدى لوفاته."



وقام الشخص بالتكتم على الموضوع وقام بدفن الطفل ضمن المزرعة بشكل سري، وبدلالته تم العثور على مكان دفن الطفل واستخرجت الجـثة بحضور هيئة الكشف الطبي والقضائي ونقلت إلى المشفى أصولاً.



ومازلت التحقيقات مازالت مستمرة بالقضية وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وزارة الداخلية