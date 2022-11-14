صويلو يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم إسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن القوات الأمنية أوقفت الشخص الذي وضع القنبلة التي تسببت في انفجار راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 81 آخرون في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط ​إسطنبول.

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول، اتهم وزير الداخلية التركي "​حزب العمال الكردستاني​" بالوقوف وراء هجوم اسطنبول، مشيراً إلى علاقة أشخاص في الشمال السوري بالحدث.

وقال صويلو في تصريحات اليوم الاثنين: "تقديراتنا هي أن التعليمات لتنفيذ الهجوم جاءت من مدينة عين العرب، وأن المنفذ أتى من مدينة عفرين".

ويشير كلام الوزير التركي إلى أن أصابع الاتهام بالتفـ.ـجير، تتوجه إلى الوحدات الكردية العاملة في سوريا، وبالتحديد إلى تنظيم ypg.

وفي وقت سابق، صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بأن سلطات البلاد تعتبر الانفـ.ـجار الذي وقع في اسطنبول "هجوما إرهابياً" ارتكبته امرأة.

ونشرت لاحقاً وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر أمنية صورة المشتبه بتنفيذها الهجوم، حيث ظهرت وهي تمشي وسط الشارع مرتدية بنطالاً عسكرياً، وتضع حجاباً على رأسها.