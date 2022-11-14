"امرأة وحقيبة".. تركيا تكشف تفاصيل تفـجير إسطنبول

كشفت تركيا عن بعض التفاصيل المتعلقة بالتفـجير الذي وقع عصر الأحد في شارع الاستقلال قرب ميدان تقسيم وسط إسطنبول.

وأعلنت السلطات التركية أن الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال السياحي الشهير، خلّف 6 قتـلى على الأقل وعشرات الجرحى.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي "نعتقد أن تفجير شارع الاستقلال (عمل إرهـ.ـابي) وقع نتيجة تفجير قنبلة من قبل امرأة"، مشيراً إلى أن عدد الجرحى بلغ 81، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وعقب ساعات من وقوع التفجير الذي حدث في يوم عطلة أسبوعية، تداولت وسائل إعلام تركية صورة لسيدة يشتبه بانها تقف وراء التفجير في تقسيم.

وذكرت وسائل الإعلام أن المعلومات تشير إلى أن التفـ.ـجير وقع بقنبـ.ـلة كانت داخل كيس أو حقيبة تُركت في المكان، ومن ثم تم تفـ.ـجيرها عن بعد.

ورصدت كاميرات مراقبة السيدة المشتبه بها، حيث مكثت قرابة 45 دقيقة في موقع التفـجير، ومن ثم غادرته قبل دقيقتين من وقوعه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد في وقت سابق بالكشف عن منفذي الهجوم، مشيرا إلى ضلوع امرأة، وقال إنهم "سينالون عقابهم".

وتزامناً مع انتشار العديد من الأخبار حول الحادثة، أعلنت تركيا، فرض حظر على نشر الأخبار المتعلقة بالتفجير على مواقع التواصل، بحسب ما أفاد ناشطون.