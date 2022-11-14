انفجار مجهول المصدر يهز تركيا ويخلف ستة قتلى

قُــتل 6 أشخاص وأصيب 11 آخرون، أمس الأحد، جراء انفـجار وقع وسط مدينة اسطنبول التركية، فيما لم تذكر السلطات أسباب الانفـجار أو طبيعته.

ووقع الانفـجـار في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم في اسطنبول، حيث طوّقت قوات الشرطة التركية مكان الانفجار لنقل القتـلى والمصابين، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة التفـجير، الذي استهدف في حدود الساعة 16:20 مساءً أبرز شارع سياحي في إسطنبول، كان يرتاده آلاف المواطنين والسياح في يوم العطلة الأسبوعية.

ومن الأمن التركي الدخول إلى شارع الاستقلال، ودعا المواطنين للامتناع عن مغادرة المنازل والمحال بالمنطقة، وذلك لحين الانتهاء من تأمينها واستكمال التحقيقات.

وأكد والي إسطنبول علي ييرلي كايا أن فرق الأمن والإسعاف تعمل بكافة إمكانياتها، من أجل متابعة الانفـ. ـجار الذي لم يؤكد إن كان إرهـ. ـابياً أم عرضياً.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانفجار الذي وقع وسط اسطنبول بـ "هجوم دنيء"، مشيراً إلى أنه سيتم كشف هوية مرتكبيه.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: "مساعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهـاب لم ولن تحقق هدفها، أترحم على إخواننا الذين توفوا جراء التفجير، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي حال ثبت أنه تفجير إرهـابي، فإنه أول تفجير من نوعه يقع في المحافظات التركية الكبرى منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك عقب موجة التفجـيرات الإرهـابية التي ضربت البلاد بين عامي 2015 و2017.