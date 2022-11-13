عدوان على مطار الشعيرات في ريف حمص الجنوبي الشرقي

13-11-2022

عدوان على مطار الشعيرات في ريف حمص الجنوبي الشرقي

تصدت دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية بالقرب من مطار الشعيرات وأفاد مراسل شام أف ام أن دفاعاتنا الجوية أسقطت عدد من الصواريخ المعادية.

وصرح مصدر عسكري : عند الساعة 23 : 18 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه طرابلس – الهرمل شمال لبنان ، مستهدفا مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية .

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