وزارة التعليم العالي تحدد شروط التقدم لمفاضلات التعليم المفتوح في سورية ومواعيد التسجيل 

أقرت وزارة التعليم العالي الشروط والقواعد الجديدة للتقدم إلى مفاضلات التعليم المفتوح بالجامعات السورية، كما حددت مواعيد التسجيل في كل جامعة.

وعن آلية القبول بالنسبة إلى الشهادات الثانوية، خصصت 45% من المقاعد للطلبة حملة الشهادات من عام 2010 وحتى عام 2020 ويتم التفاضل فيما بينهم، و30% لحملة المقاعد من عام 2003 إلى عام 2009.

كما خصصت 15% لحملة الشهادات الثانوية في العامين 2021- 2022، إضافة إلى 10% لحملة الشهادات ما قبل عام 2003 ويتم التفاضل فيما بينهم، وفي حال وجود شواغر في إحدى الشرائح الواردة يتم استكمال العدد من الشرائح الأخرى وفقاً لما يقرره مجلس التعليم المفتوح في الجامعة.

فيما قدر عدد المقاعد في الجامعات بـ20 ألفاً و100 مقعد، أكثرهم في جامعة تشرين بـ5400 مقعد، ومن ثم جامعة البعث 5100 مقعد، ثم حلب 4200 مقعد، ودمشق 2150، وفي جامعة الفرات 1800 مقعد، وفي جامعة حماة 850 مقعداً، وفي طرطوس 600 مقعد، ويجوز للجامعات زيادة أعداد المقبولين وفق الإمكانيات المتاحة زيادة على العدد المقترح وفق الطاقة الاستيعابية بنسبة لا تزيد على 25%.

واشترطت الوزارة، حصول الطالب على 70% في مادة اللغة الإنكليزية لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الترجمة في اللغة الإنكليزية على أن تكون لغة التفاضل منسجمة مع الاختصاص، و65% في مادة اللغة الفرنسية للمتقدمين إلى مفاضلة برنامج الترجمة في اللغة الفرنسية، و70% في مادة اللغة العربية لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الإعلام، و65 بالمئة في مادة اللغة الأجنبية (الإنكليزية أو الفرنسية) لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الإعلام.

وبحسب كتاب الوزارة، تقبل الثانويات المهنية الصادرة عن الجهات العامة في سورية أو ما يعادلها وفق الشروط المنصوص عليها في قرار الاستيعاب، ويتم القبول من دون النظر إلى مجموع الطالب في الشهادة الثانوية.

كما نصت المادة الثالثة من قرار وزارة التعليم العالي الخاص بشروط التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح، على أن تقبل شهادة الدراسة الثانوية العامة غير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة وفقاً لنظام تعادل الشهادات الثانوية المعتمد في وزارة التربية على أن يتم حساب المعدل وفق الأسس المعتمدة للقبول في المفاضلة العامة في الجامعات الحكومية.

ويتقدم الطالب حسب المادة الرابعة، بنسختين عن بطاقة المفاضلة ويذكر الرغبات المتاحة له وفقاً للشروط المطلوبة، ويتم قبول الطلاب في كل برنامج وفق تسلسل مجموع درجات الشهادة الثانوية بعد طي علامة التربية الدينية، وإحدى اللغتين الأجنبيتين وفقاً لما يقرره المتقدم من حملة الشهادة الثانوية العامة (نظام حديث).

وفيما يخص الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، يقبل ما لا يزيد على 5 طلاب في كل اختصاص في برنامج المفتوح مع تحديد نوع الإعاقة ونسبتها وفق الأسس المعتمدة في المفاضلة العامة، على أن تتم المفاضلة بين الطلاب على أساس المجموع الناتج عن جمع درجة الإعاقة التي حددتها اللجنة الطبية مع مجموع درجات الثانوية المطلوبة بعد طي علامة درجة التربية الدينية وطي درجة إحدى اللغتين الأجنبيتين وفقاً لما يقرره التقدم من حملة الشهادة الثانوية العامة (نظام حديث).

وبموجب القرار، يقبل ما لا يزيد على 15 طالباً في كل اختصاص في برنامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية من الطلاب المشمولين من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وذوي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية وهم أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء، وجرحى العجز الكلي والجزئي، وجرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين، وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة، وأبناء المفقودين وأزواجهم ومن أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري بنسبة عجز 40 بالمئة على الأقل، وتثبت الحالات المذكورة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها.

وفيما يخص الطلاب العرب والأجانب يشترط في قبولهم أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية السورية (علمي أو أدبي) أو ما يعادلها ومن دون النظر إلى معدلهم في الشهادة الثانوية.

وعلى الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية التقدم بالوثيقة الأصلية للنجاح مع صورة مصدقة ومترجمة بالنسبة إلى الوثائق الأجنبية أصولاً إضافة إلى صورة عن إخراج قيد مستخرج حديثاً أو صورة عن البطاقة الشخصية (الهوية) ويتم التقدم شرطاً ريثما تتم معادلة الشهادة الثانوية ودرجاتها.

ويتم قبول نسبة 5% من خريجي المعاهد التقانية المتفقة مع الاختصاص زيادة على الأعداد المحددة لقبول حملة الشهادة الثانوية وفق مفاضلة خاصة توزع بينهم على أساس نسب وتناسب بين عدد المتقدمين من كل معهد وفق تسلسل معدل تخرجهم في المعاهد والبرامج التي تتضمنها.

ولا يحق للطالب التقدم إلى مفاضلة حملة شهادات المعاهد التقانية على أساس الشهادة الثانوية في العام ذاته تحت طائلة شطب قيده في المفاضلتين، حيث يتم القبول وفق إعلان تصدره الجامعات يتضمن جميع الشروط والتعليمات اللازمة للقبول.

وعن مواعيد التقدم للمفاضلة، أكدت الصحيفة أنه سيبدأ التسجيل اعتباراً من يوم غد الإثنين، على أن يتم الإعلان من كل الجامعات عن كل المفاضلات متضمنة الشروط والمواعيد مفصلة.