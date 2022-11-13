القبض على مرتكب جريمة قتل المغدورين (مصطفى ومحمد علي) في حلب

نتيجة البحث المستمر عن المطلوبين بالجرائم الخطيرة وبخاصة جرائم القتل تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من إلقاء القبض على مرتكب جريمة قـتل راح ضحيتها المغدورَين ( مصطفى البادي ومحمد علي زريق ) وهو المدعو (ص. ش) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص متواري على قـ.تل المغدورَين بواسطة بنـ.دقية حربية عائدة له بسبب خلافات شخصية بينهم ، حيث كان على معرفة بالمغدورَين وبشخصين متواريين وتجمعهم علاقة صداقة منذ فترة طويلة، وبسبب خلافات شخصية حصلت بينهم قام على أثرها المقبوض عليه بالتوجه برفقة صديقيه المتواريين إلى منزل المغدور في محلة طريق الباب وعند وصولهم إلى منزله ليلاً قام صديقه بالصراخ أمام منزل المغدور طالباً منه النزول وعندما نزل إلى الشارع وبدأ بالتحدث معهم أخذ بندقية حربية من المقبوض عليه وأطلق عدة عيارات نارية عليه ما أدى إلى وفـ.اته فوراً عندها لاذوا بالفرار وقام المقبوض عليه بالهرب مع بندقيته باتجاه آخر وتفاجأ بالمغدور الثاني (محمدعلي زريق) فقام فوراً بإطلاق النار عليه وقتله ثم توارى إلى جهة مجهولة حتى أُلقي القبض عليه.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين ، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.



وزارة الداخلية السورية