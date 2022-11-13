اقتحام قاعدة للاحتـلال في الجولان وسرقة كميات كبيرة من الأسـلحة

قالت وسائل إعلام عبرية السبت، إن إحدى القواعد العـسكرية الإسرائيلية تعرضت في الجولان السوري المـحتل، شمال فلسطين للاقتحام والسرقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريح صحفي، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه "تمت سرقة ذخيرة عسكرية من قاعدة صنوبر في هضبة الجولان، ويجري التحقيق في ملابسات السرقة".

وأضاف المتحدث أن عملية السرقة شملت كميات كبيرة من الأسـلحة والذخـ.ـائر في القاعدة مشيراً إلى أن"أسباب السـرقة وظروفها قيد التحقيق لدى الشرطة العسـكرية".

وكانت قناة "7" العبرية أفادت بأن قيادة جيش الاحـتلال أصدرت قراراً بحظر نشر تفاصيل التحقيق في سـرقة القاعدة بالجولان، مؤكدة أن "هناك شبهات بتورط جنود ساعدوا اللصوص على السـرقة".

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتـلال إن أكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة تم الاستيلاء عليها من داخل قاعدة "صنوبر" في الجولان.

وأوضحت الإذاعة أن المسروقات تضمّنت 70 ألف رصاصة من عيار 5.56 بندقية، إضافة إلى حوالي 70 قنبلة مخصصة للاستعمال بواسطة قـ.ـاذف.

وأشارت الإذاعة إلى أن "الشاباك" يُحقق في الحادثة، وجرى اعتقال عدة أشخاص يشتبه بمشاركتهم في العملية.