اقتحام قاعدة للاحتـلال في الجولان وسرقة كميات كبيرة من الأسـلحة

13-11-2022

اقتحام قاعدة للاحتـلال في الجولان وسرقة كميات كبيرة من الأسـلحة

قالت وسائل إعلام عبرية السبت، إن إحدى القواعد العـسكرية الإسرائيلية تعرضت في الجولان السوري المـحتل، شمال فلسطين للاقتحام والسرقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريح صحفي، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه "تمت سرقة ذخيرة عسكرية من قاعدة صنوبر في هضبة الجولان، ويجري التحقيق في ملابسات السرقة".

وأضاف المتحدث أن عملية السرقة شملت كميات كبيرة من الأسـلحة والذخـ.ـائر في القاعدة مشيراً إلى أن"أسباب السـرقة وظروفها قيد التحقيق لدى الشرطة العسـكرية".

وكانت قناة "7" العبرية أفادت بأن قيادة جيش الاحـتلال أصدرت قراراً بحظر نشر تفاصيل التحقيق في سـرقة القاعدة بالجولان، مؤكدة أن "هناك شبهات بتورط جنود ساعدوا اللصوص على السـرقة".

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتـلال إن أكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة تم الاستيلاء عليها من داخل قاعدة "صنوبر" في الجولان.

وأوضحت الإذاعة أن المسروقات تضمّنت 70 ألف رصاصة من عيار 5.56 بندقية، إضافة إلى حوالي 70 قنبلة مخصصة للاستعمال بواسطة قـ.ـاذف.
وأشارت الإذاعة إلى أن "الشاباك" يُحقق في الحادثة، وجرى اعتقال عدة أشخاص يشتبه بمشاركتهم في العملية.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...