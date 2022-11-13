تركيا تسحب لواء كاملاً من سوريا

سحبت القوات التركية، لواء كاملاً مؤلفاً من آليات وجنود ومدرعات من مناطق "خفض التصعيد" في سوريا، باتجاه الأراضي التركية الحدودية.

وبحسب المرصد السوري المعارض، فإن القوات التركية "سحبت كامل اللواء الثامن" من قواتها المتواجدة ضمن منطقة "خفض التصعيد".

وقالت مصادر المرصد إن يوم السبت 12/11/2022 شهد خروج رتل عسـكري تركي مؤلف من نحو 40 آلية من ناقلات جند مع عناصرها ومدرعات ثقيلة باتجاه تركيا، دون معرفة سبب إعادة الانتشار.

جدير بالذكر أنه يتواجد 9 ألوية تركية في مناطق "خفض التصعيد" تعداد كل لواء منها 1500 عنصر مع عتادهم الكامل ودبابات وعربات ثقيلة، وفقاً للمرصد.

وكانت تركيا نفذت تباعاً عدة انسحابات من مناطق "خفض التصعيد" في سوريا منذ حوالي الشهر، كان آخرها سحب رتل عسكري من إدلب باتجاه الأراضي التركية في 26 تشرين أول الماضي، مؤلف من 10 دبابات، إضافة إلى أكثر من 20 ناقلة جند محملة بالعناصر.

يشار إلى أن مناطق خفض التصعيد في سوريا تمّ الاتفاق عليها خلال جولات "مسار أستانا"، التي بدأت منذ عام 2017 وضمت الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران.

وتتزامن خطوة تركيا بتخفيض عدد قواتها في سوريا، في وقت تتودد فيه أنقرة لدمشق من أجل إعادة المياه إلى مجاريها عقب قطيعة دامت أكثر من 10 سنوات، علماً أن سوريا تطالب تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية، كشرط أساسي لإعادة العلاقات الثنائية.