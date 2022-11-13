لبنان يسلّم العراق حفيد أخ صدام حسين

تسلّم العراق من لبنان المدعو "عبد الله سبعاوي"، المتهم وفق مذكرة إنتربول دولية بالمشاركة في مجزرة "سبايكر"، الذي نفذها تنظيم "داعش" بحق عسكريين في الجيش العراقي عام 2014.

وتقدم بغداد المتهم على أنه حفيد "سبعاوي إبراهيم الحسن"، الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عراقي، رفض الكشف عن اسمه.

وبحسب وسائل إعلام متابعة، فإن عملية تسليم "سبعاوي" جرت أول من أمس الجمعة، وسط أنباء عن توقيع الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون على قرار التسليم قبل يوم من انتهاء عهده.

وبهذا السياق، قال مصدر قضائي لبناني إن سلطات مطار بيروت أوقفت عبد الله ياسر سبعاوي، المولود عام 1994، في حزيران 2022 بموجب مذكرة "إنتربول" بناءً على طلب عراقي.

وأضاف المصدر أن "سبعاوي متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق"، رغم أن عائلته ترفض هذه الاتهامات، بزعم أنه "كان في اليمن وقت وقوع الأحداث".

وتعدّ مجرزة سبايكر من أسوأ المجازر التي نفذها تنظيم "داعش"، ففي حزيران من عام 2014 اختطف التنظيم المئات من المجندين العراقيين بعد احتلاله مدناً في شمال العراق، وقام بإعـدامهم واحداً تلو الآخر، حيث وصل عددهم إلى 1700.