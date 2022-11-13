ثلاث شركات جديدة تستثمر بمجال الإنتاج التلفزيوني و مواد الدعاية والإعلان

قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا بمنح التراخيص اللازمة لثلاث شركات إيرانية جديدة وجدت في السوق السورية بيئة محفزة للاستثمار بمجال الإنتاج والدعاية والإعلان.

وأكدت مصادر خاصة أن ملكية الشركات الجديدة تعود لرجال أعمال ومستثمرين يحملون الجنسية الإيرانية والسورية وهذه الشركات هي: "شركة امبريس استديو، وشركة مند آخوان آيت، وشركة قيثارة ميديا".

وتعود ملكية "شركة امبريس استديو" التي اتخذت من ريف دمشق مركزاً رئيسياً لها، لمؤسسين أحدهما من الجنسية الإيرانية والثاني من الجنسية السورية، وستعمل بتجارة الأجهزة والأدوات والتجهيزات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني ومواد الدعاية والإعلان.

فيما "شركة قيثارة ميديا" فسوف تعمل في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وأعمال الدعاية والإعلان، وسيكون مقرها الرئيسي دمشق، وهي لثلاثة مؤسسين أحدهم من الجنسية السورية، والباقي من الجنسية الإيرانية.

في حين دخلت "شركة مند آخوان آيت" السوق السورية ليكون مقرها الرئيسي في محافظة ريف دمشق، وتتبع لمستثمرون أحدهم من الجنسية الإيرانية والآخر من الجنسية السورية، كما ستعمل في تجارة واستيراد وتصدير مواد البناء والحديد والأسمنت ومواد الإكساء والديكور والسيراميك والغرانيت، وتجارة الكابلات والأسلاك المعدنية والحبيبات البلاستيكية والمواد والمنتجات البلاستيكية.

وفي نهاية العام الماضي، تم تدشين مركز "إيران التجاري" بالمنطقة الحرة في دمشق، بحضور وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني وعدد من كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية والتجارية في إيران وسوريا.

ويأتي ذلك بهدف تسهيل التبادل التجاري وتعزيز العلاقات التجارية بين سورية وإيران، حيث يضم المركز عدداً من الشركات الإيرانية المختصة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية بالإضافة إلى معدات البناء.