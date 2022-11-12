السعودية تنشئ مركزاً إقليمياً لخفض الانبعاثات الكربونية

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية تستعد لإنشاء مركز إقليمي، وذلك لتطوير خفض الانبعاثات.

وكشف بن سلمان على هامش قمة المناخ "كوب 27" في مصر، عن أن المملكة ستستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال: "تحدثنا مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسنستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023".

وأعلن بن سلمان، أمس الجمعة، أن المملكة أطلقت 13 مشروعاً للطاقة المتجددة بـ 9 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تستهدف بأن تصل إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، المنعقدة على هامش قمة المناخ "كوب 27"، التي تقام حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال بن سلمان: "استطعنا تخفيض الانبعاثات الكربونية بنحو 21 مليون طن خلال العام الماضي"، مبيناً أن شركة إنتاج النفط الحكومية السعودية "أرامكو" لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير.

وذكر بن سلمان أن بلاده تعتزم إطلاق سوق شهادات غاز الاحتباس الحراري، وذلك مطلع العام القادم 2023.

ورأى وزير الطاقة السعودي أن المملكة العربية السعودية، بإمكانها أن تصبح نموذجاً يحتذي في كيف يمكن للهيدروجين، أن يساعد في التحول في مجال الطاقة.