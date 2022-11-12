تنقلات الجمارك تطال 50 ضابطاً

أصدر وزير المالية كنان ياغي قراراً بنقل 19 ضابطاً في الجمارك مكلفين مهمات رؤساء ضابطات جمركية، وفي ذات السياق أصدر مجلس الضابطة الجمركية قراراً يشتمل على نقل 31 ضابطاً مكلفين مهام رؤساء مناطق جمركية ليكون بذلك إجمالي عدد الضباط (في الجمارك) الذين طالتهم التنقلات الأخيرة 50 ضابطاً من مختلف الرتب علماً أن معظم الضباط العاملين في الجمارك حالياً رتبهم بين (النقيب والمقدم) مع وجود ضباط برتب أعلى أو اقل من ذلك لكن ضمن عدد محدود.



وبيّن مصدر الجمارك أن تأخر التنقلات التي تتم عادة ما بين شهري تموز وآب يعود لاعتبارات داخلية في العمل الجمركي مبيناً أن ذلك لم يؤثر في تنفيذ المهام الجمركية وخاصة أن الضابطة الجمركية حققت إيرادات أعلى بـ30 مليار ليرة منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.