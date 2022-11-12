قاتلتا الأستاذ بهيج شهلا في قبضة فرع الأمن الجنائي بحمص

أُخبر فرع الأمن الجنائي في حمص بحدوث جريمة قتل في بلدة فيروزة بريف حمص راح ضحيتها المدعو ( بهيج شهلا ) تولد ١٩٣٨م

من خلال التقصي وجمع المعلومات تم الاشتباه بالمدعوة ( نهلة . م ) حيث قام فرع الأمن الجنائي بحمص بإلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بأنها على معرفة مسبقة بالمغدور كونها كانت تتردد لمنزله بقصد تنظيفه بالأجرة وبعد علمها بحيازته لمبالغ مالية خططت بالاشتراك مع صديقتها المدعوة ( وعد. ز ) التي تعمل في مجال تنظيف المنازل لقتله وسرقته .

حيث قامتا بالذهاب لمنزل المغدور بحجة تنظيفه مصطحبتان معهما شريط لاصق وقفازات وكمامة وبعد دخولهما للمنزل قامتا برمي المغدور على الأرض وتكبيل يديه و وضع شريط لاصق على فمه وضـ.رب رأسه بالأرض وخنقه حتى فارق الحياة ثم قامتا بتحطيم جوال المغدور وفتشتا المنزل مستخدمتين سكين لفتح الخزانة حيث سرقتا مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية ثم غادرتا المنزل وقامتا برمي أدوات الجريمة مع بقايا الجوال المحطم ضمن أرض زراعية لطمس معالم الجريمة.

ومن خلال المتابعة تم إلقاء القبض على المدعوة ( وعد . ز ) وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها .

وبدلالتهما تم إحضار أدوات الجـ.ريمة وبقايا الجهاز المحطم من إحدى الأراضي الزراعية بالقرب من منزل المقبوض عليها ( نهلة ) واستعادة المبلغ المالي المسروق .

تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لتنالا جزاءهما العادل.

وزارة الداخلية السورية