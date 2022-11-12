الحكومة السورية تتوقع تخفيف أزمة الكهرياء بعد ازدياد إنتاج الغاز

تتوقع الحكومة السورية ازدياد إنتاج الغاز في البلاد بنحو 500 ألف متر مكعب يوميا، بعد إعادة تأهيل منظومة الغاز وسط سورية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين في المنشأة أن الضواغط التوربينية التي تم تركيبها حديثا ستزيد من الإنتاج، ما سيساعد في تخفيف أزمة الكهرباء في البلاد التي تعيش أزمة مستمرة منذ أكثر من عقد.

وقال مدير عام الشركة السورية للغاز، أمين الداغري، للوكالة إنه تم تركيب ضواغط محرك توربيني غازي وتشغيلهما، بينما سيكون اثنان آخران جاهزين بحلول نهاية العام، وأضاف الداغري أنه في المستقبل، سيعمل ضاغطان وسيصبح الاثنان الآخران في وضع الاستعداد.

وأضاف: لقد بدأنا نشعر بنتائج ملموسة، وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة ستكون نحو 500 ألف متر مكعب (17.6 مليون قدم مكعبة) يوميا.

وأوضح الداغري أن المشروع جزء من عقد مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، وهي شركة هندسية في صناعة النفط والغاز.

وعن الصعوبات التي واجهها القطاع، قال الداغري إن المشكلة الرئيسية على مر السنين كانت الحصول على قطع غيار للآلات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على الحكومة السورية.

ولفت إلى أن المهندسين السوريين تمكنوا مؤخرا من تصنيع قطع غيار في البلاد.

وكانت الحكومة السورية وقعت العام الماضي عقدا مع شركات إماراتية لبناء محطة للطاقة الشمسية في إحدى ضواحي دمشق، كما وقعت عقدا بقيمة 115 مليون دولار مع شركة إيرانية لإعادة بناء محطة كهرباء في محافظة حمص.