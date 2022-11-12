النفط يتكبد خسارة أسبوعية مع تخفيف الصين لقيود كورونا

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة، لكنها هبطت على أساس أسبوعي بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بكورونا في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.32 دولار لتبلغ عند التسوية 95.99 دولارا للبرميل، لتواصل ارتفاعا قدره 1.1% في الجلسة السابقة، لكنها انخفضت 2.6% خلال الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.49 دولار، أي 2.9%، إلى 88.96 دولارا للبرميل، بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة، لكنها تراجعت بنحو 4% خلال الأسبوع.

وتراجع الخامان خلال الأسبوع بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأميركية واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.

ويعزز ضعف الدولار الأميركي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كما زادت الأسعار أيضا الجمعة، بعد أن عزز ارتفاع التضخم الأميركي على نحو أقل من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرج الجمعة، أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن منظمة أوبك+ ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط، مشيرا إلى أن الأعضاء يرون "ضبابية" في الاقتصاد العالمي قبل اجتماع المنظمة التالي في كانون الأول/ديسمبر.

رويترز