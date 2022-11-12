قاذفتان أمريكيتان فوق إسرائيل للمرة الأولى “استعدادا لسيناريوهات عدة”

صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس 9/11/2022، أن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز “إف 35” رافقتا قاذفتين أمريكيتين من طراز “بي 52” خلال تحليقهما فوق إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة أن الطائرتين المقاتلتين “إف 35 آي – آدير” رافقتا القاذفتين الأمريكيتين التابعتين للقيادة المركزية الأمريكية في سماء إسرائيل، مضيفا أن الرحلة جاءت في إطار زيادة التعاون مع الجيش الأمريكي.



هذه هي الرحلة الأولى من نوعها، وكانت جزءا من مناورة وبرنامج تدريبي مشترك بين القوات المسلحة في البلدين، وأجريت لتحسين القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي وزيادة “استعداده لمجموعة متنوعة من السيناريوهات”، وفقا للجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التلميحات الإسرائيلية والأمريكية بإمكانية اعتماد “حل عسكري” لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، خاصة بعد فوز اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو بأغلبية مقاعد الكنيست، وفي ظل الجمود الذي تشهده مفاوضات الاتفاق النووي.

في وقت سابق هذا الأسبوع، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن “القيادة الوسطى الأمريكية أطلقت مقاتلات متمركزة في منطقة الخليج باتجاه إيران، كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأمريكية والسعودية”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن “إطلاق المقاتلات جاء على خلفية صدور تقارير استخباراتية تحذر من هجمات صاروخية باليستية إيرانية وشيكة وأخرى بواسطة طائرات مسيرة على أهداف في السعودية”.