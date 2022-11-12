عملية خاصة في درعا

قال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن قوات الأمن السورية نفذت عملية خاصة لتحييد مسلحـين مرتبطين بتنيظم الدولة، حيث تم تحيـيد 24 مسلحا، وتعطيل 6 عبوات ناسفة.

وجاء في البيان الصادر عن مركز المصالحة: "أكملت وحدات أمن الدولة في الجمهورية العربية السورية عملية خاصة للبحث عن المسلحـين المرتبطين بالتنظيم وتحييدهم في منطقة درعا البلد، في مدينة درعا".

وأضاف إيغوروف: "تم إجراء عملية مسح لأراضي المنطقة، وتم فحص أكثر من 300 مبنى، وتم تحييد 24 مسلـحا، واعتقال 24، والعثور على 6 عبوات ناسـفة محلية الصنع وتم إبطال مفعولها"، وذلك وفقاً لوسائل إعلام روسية.