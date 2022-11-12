جريمة تهز ريف طرطوس!

ورد إخبار إلى شرطة ناحية خربة المعزة بطرطوس حول حصول اطلاق نار بأحد الطرقات في قرية منية يحمور ووقوع وفيات وإصابات .



على الفور توجهت دوريات من ناحية خربة المعزة منطقة طرطوس والادلة الجنائية إلى مكان الحادث وبالتحقيق الأولي تبين اقدام المدعو (هيثم_ م ) على إطلاق النار على كل من شقيقه (علي- م) وزوجة شقيقه( امل- ق) وأبناء شقيقه( قيصر-وبحر- ونور الهدى) ماأدى إلى وفاتهم وإصابة نور الهدى ومن ثم اطلق النار على نفسه ، وذلك بسبب خلاف عائلي فيما بينهم حول قطاف محصول الزيتون .



تم اسعاف كل من مطلق النار المدعو هيثم وابنة شقيقه المدعوة نور الهدى ونقل المتوفين إلى مشفى الباسل بطرطوس .

التحقيقات ما زالت مستمرة .

وزارة الداخلية