صاروخ "خان" الباليستي الذي تطوره تركيا

تواصل تركيا مساعيها لتطوير صواريخ "أرض - أرض" بقدرات محلية، ويمثل صاروخ "خان" الباليستي أحد الصواريخ التي تطورها تركيا لهذا الغرض، وهو نسخة تصديرية من الصاروخ "بورا".

وستحصل إندونيسيا على صاروخ "خان"، لتكون أول دولة في العالم تشتري هذا الصاروخ من تركيا، وذلك بعدما تعاقدت مع الشركة المصنعة للصاروخ "روكستان"، اتفاقا للحصول عليه خلال منتدى الدفاع الهندي قبل أيام.

يقول تقرير لشركة "روكستان" التركية المصنعة للصاروخ إنه يمكن استخدامه في تنفيذ ضربات دقيقة وفعالة ضد أهداف العدو الاستراتيجية التي تقع في نطاق عمله.

ويمكن إطلاق الصاروخ من على متن منصات إطلاق محملة على مركبات يمكن إعدادها للقتال في وقت قياسي.

ويمكن استخدام صاروخ "خان" لعمليات القصف على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية ويتميز بتجهيزه بنظام مكافحة التشويش.

المواصفات الفنية، قطر الصاروخ: 61 سم، وزن الصاروخ: 2500 كلغ، المدى: يتراوح بين 80 إلى 280 كلم، نظام التوجيه: يشمل الأقمار الصناعية، نوع الدفع: يعمل بالوقود الجاف، نوع الرأس الحربي: شديد الانفجار، وزن الرأس الحربي: 470 كلغ، دقة إصابة الهدف: نحو 10 أمتار.