ارتفاع إصابات الكوليرا في لبنان

رصد التقرير اليومي لوزارة الصحة اللبنانية 10 حالات جديدة مصابة بالكوليرا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليرتفع العدد التراكمي إلى 521 إصابة.

ولم تسجل أي وفاة جديدة ليستقرّ العدد التراكمي على 18 وفاة، بحسب تقرير الوزارة اللبنانية.

ولأول مرة منذ عقود، سُجلت أول إصابة بالكوليرا في لبنان شهر أكتوبر الماضي، فيما تشهد البلاد انهياراً اقتصادياً انعكس سلباً على قدرة المرافق العامة على توفير الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء واستشفاء.

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ، ويمكن علاجه بسهولة، لكنه يمكن أن يفتك خلال ساعات في غياب الرعاية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.