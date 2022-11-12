توتر بين إيطاليا وفرنسا

12-11-2022

توتر بين إيطاليا وفرنسا

دانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة رد فعل فرنسا، معتبرة أنه "عدائي وغير مفهوم وغير مبرر"، بعد إعلان باريس إجراءات انتقامية ضد روما بسبب رفضها السماح برسو سفينة تقل مهاجرين.

وقالت ميلوني: "تأثرت بشدة برد فعل الحكومة الفرنسية العدائي وغير المفهوم وغير المبرر".

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن يوم الخميس، أن سفينة الإنقاذ البحري أوشن فايكنغ التي تقل نحو 230 مهاجراً تلقت أوامر بالاتجاه صوب ميناء تولون العسكري في جنوب فرنسا بدلاً من الرسو في إيطاليا، بعد مواجهة دبلوماسية مع إيطاليا أججت التوتر بين البلدين.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أبقت العديد من القوارب وركابها منتظرين في البحر ليومين، ما أدى إلى نقد واسع النطاق وأسفر عن دخول بعض المهاجرين في إضراب عن الطعام. ولم يتم السماح بنزول سوى الركاب الذين هم في حالة صحية سيئة بشكل واضح.

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