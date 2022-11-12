بايدن يثير قضايا حقوق الإنسان مع السيسي

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة قضية حقوق الإنسان في اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي، وسط تصاعد الأصوات للإفراج عن السجين الأشهر حاليا في مصر الناشط علاء عبد الفتاح والذي أعلن عن إضرابه عن الطعام والشراب الأحد الماضي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار قضية حقوق الإنسان في اجتماعه الجمعة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (كوب27) في مصر.

وأضاف في بيان أن "الرئيس أثار أهمية حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية".

كما جاء في البيان أن بايدن والسيسي أكدا التزامهما بالتصدي لأزمة التغير المناخي وناقشا مجموعة من القضايا من بينها الحرب في أوكرانيا والأمن الغذائي.

وتصاعدت الضغوط على مصر خلال الأيام الماضية للإفراج عن السجين الأشهر لديها الناشط علاء عبد الفتاح، وطالبت الأمم المتحدة ودول أوروبية ألا يترك لمصير "مروع".

وصدر أحدث حكم على عبد الفتاح في كانون الأول 2021 بسجنه خمس سنوات بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وحصل في الشهر نفسه على الجنسية البريطانية من خلال والدته.