منتخبنا الأولمبي يواجه قطر في نصف نهائي غرب آسيا

12-11-2022

منتخبنا الأولمبي يواجه قطر في نصف نهائي غرب آسيا

يلعب منتخبنا الأولمبي في الخامسة من مساء اليوم السبت مع المنتخب الأولمبي القطري في أولى مواجهات نصف النهائي، وسيلتقي في المباراة الثانية منتخبا السعودية وعمان في الساعة التاسعة، والمباراتان ستجريان على ملعب الأمير عبد الله بن الفيصل.
واختتم منتخبنا الأولمبي استعداداته من خلال  حصة تدريبية على الملعب المذكور.
وقال مدرب منتخبنا الهولندي مارك فوته: (أجرينا اليوم مراناً جيداً على أرضية ملعب جيدة وفي ملعب كبير ومميز. كل اللاعبين متاحون للمشاركة في مباراة الغد باستثناء اوليفر كاسكاو وعلي رينة اللذين يعانيان من مشاكل صحية بسيطة سيتم تقييمها صباح الغد. بالطبع نتطلع لمباراتنا أمام قطر، والتي تضم العديد من اللاعبين المميزين من خريجي أكاديمية أسباير، سنلعب  بالروح القتالية نفسها والقوة التي لعبنا بها أمام السعودية، ونحن نتطلع للفوز بالمباراة وبذل كل ما لدينا  من جهد ممكن من أجل تحقيق ذلك وبلوغ المباراة النهائية. لدي ثقة كبيرة باللاعبين.

الوطن أون لاين 

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