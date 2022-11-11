عقد زواج يفرض شروطا "غريبة" على العريس 

11-11-2022

عقد زواج يفرض شروطا "غريبة" على العريس 

في واقعة طريفة.. أجبرت عروس هندية زوجها على توقيع عقد قبل الزفاف يتضمن بندا غريبا متعلقا بالفترة التي سيتم السماح له بها للبقاء خارج المنزل مع أصدقائه حيث اشترطت بأن لا يتأخر. 


وجاءت فكرة العقد من أصدقاء العريس، الذين طلبوا من العروس أن تسمح لزوجها بقضاء الوقت مع رفاقه حيث نص العقد على السماح للزوج بالبقاء في الخارج حتى التاسعة مساء. 

وذكر موقع "إنديان إكسبريس"، أن العقد تضمن شرطا بألا تتصل العروس بزوجها عندما يكون مع أصدقائه خلال الوقت المحدد. 


ووفق عقد الزواج الذي نشره موقع "آسيا نت نيوز، فإن العريس الذي يدعى راجو قبل الشروط الواردة من جانب العروس أرشانا كما شهد شاهدان على ذلك الاتفاق.

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