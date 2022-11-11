يقوم البعض باستخدام العسل الأسود مع الليمون من أجل التمتع بفوائدهما، فما هي فوائد العسل الأسود والليمون وكيف من الممكن تحضير هذا المزيج؟



تعرف معنا في هذا المقال على فوائد العسل الأسود والليمون وبعض التحذيرات المرتبطة به، بالإضافة إلى طريقة تحضيره منزليًا:

فوائد العسل الأسود والليمون

تنبع فوائد العسل الأسود والليمون من الفوائد الصحية المرتبطة بمكوناته، وهي على النحو الآتي:

فوائد العسل الأسود

قبل التعرف على فوائد العسل الأسود من المهم أن تعرف أن المقصود به هنا هو دبس السكر (Molasses)، وفوائده الصحية المحتملة تشمل ما يأتي:

1. خصائص مضادات الأكسدة

أظهرت الأبحاث العلمية المختلفة أن العسل الأسود يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة تفوق تلك الموجودة في كل من السكر المكرر وشراب الذرة وسكر القصب الخام.

بدورها تحمي مضادات الأكسدة الجسم من أضرار الأكسدة المصاحبة لمختلف الاضطرابات والأمراض التنكسية، ممّا يجعلها بديلًا أفضل للسكر المكرر لمعظم الناس.

2. يخفف من تقلصات الدورة الشهرية

يحتوي العسل الأسود على مستويات جيدة من الحديد الذي يساعد في خفض خطر الإصابة بنقص الحديد وخاصة لدى النساء خلال فترة الدورة الشهرية.

يعمل الحديد على التقليل من المشكلات التي ترافق الدورة الشهرية مثل غزارة الطمث. كما يحتوي العسل الأسود على المغنيسيوم والكالسيوم، وهذا يعني أنه يساعد على منع تخثر الدم، ويعمل على التقليل من تقلصات الدورة الشهرية.

3. يحافظ على مستويات الهيموغلوبين

يساعد محتوى العسل الأسود من الحديد في الحفاظ على مستويات الهيموغلوبين بوضعها الطبيعي.

حيث يلعب الهيموغلوبين دورًا رئيسًا في نقل الأكسجين من الرئتين إلى أجزاء الجسم المختلفة.

إضافة إلى ذلك يساعد تناول العسل الأسود في تعزيز عملية امتصاص الحديد ويدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على نظام المناعة الصحي.

4. مصدرًا للبوتاسيوم

يحتوي العسل الأسود على عنصر البوتاسيوم المعدني الضروري لعمل الخلايا بشكل سليم.

يساعد البوتاسيوم في التقليل من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري، كما يلعب دورًا في تعزيز صحة الأعصاب والعضلات ويساعد في الحفاظ على صحة القلب.

5. يحافظ على مستويات السكر في الدم

من فوائد العسل الأسود المختلفة أنه يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، حيث يحتوي على مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم ويساعد في إبطاء عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز والكربوهيدرات، ممّا يعني إنتاج أقل للأنسولين.

هذا بدوره يساعد في منع تراكم الدهون الزائدة أو الدهون في مجرى الدم.

فوائد الليمون

استكمالًا لفوائد لعسل الأسود والليمون، من المهم أن تتعرف على فوائد الليمون الصحية، وهي كما يأتي:

يقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: يحتوي الليمون على مجموعة من المركبات الفلافونويد، والتي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

خفض خطر الإصابة بالسرطان: يعد الليمون وعصير الليمون من مصادر فيتامين سي المضاد للأكسدة، هذا يعني أن تناوله من شأنه أن يقلل من أثر تراكم الجذور الحرة في الجسم، والذي ينتج عنه ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

يقلل من نوبات الربو: قد يعاني الأشخاص المصابون بالربو الذين يستهلكون كميات أعلى من فيتامين سي مثل الليمون من عدد نوبات أقل من الربو، وخاصة عند الإصابة بالرشح والأنفلونزا.

يقوي ويعزز جهاز المناعة: يساعد الليمون في تقوية جهاز المناعة، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية الجسم ضد الجراثيم التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا.

تحذيرات من تناول العسل الأسود والليمون

بعد أن تعرفت على فوائد العسل الأسود والليمون، نقدم لك مجموعة من الآثار الجانبية المرتبطة بهذه المكونات:

الإفراط في تناول العسل الأسود من شأنه أن يكون ضارًا وخاصة للمصابين بمرض السكري.

من الممكن أن يسبب الاستهلاك المفرط للعسل الأسود بمشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

قد يتسبب العسل الأسود في الانزعاج للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو الانزعاج الهضمي.

تناول الليمون أو عصير الليمون على معدة فارغة وبدون إضافات من شأنه أن يسبب تهيج المعدة أو تفاقم أعراض الإصابة بارتجاع المريء.

طرق عمل العسل الأسود والليمون

للتمتع بفوائد العسل الأسود والليمون نقدم لك طريقة العمل المنزلية والتي تساعد في فقدان الوزن:

قم بمزج ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود مع رشة من الفلفل الأسود والقليل من الماء.

اشرب مزيج الليمون والعسل الأسود من 6 إلى 12 مرة يوميًا أو كلما شعرت بالجوع.

ملاحظة: من المهم أن تنتقل ببطء إلى تناول الأطعمة الكاملة بعد الانتهاء من التطهير، كما يفضل أن تقوم بالالتزام بالأطعمة الطبيعية الصحية مثل الفواكه والخضروات والأسماك والدجاج والحبوب الكاملة للحفاظ على الوزن.

