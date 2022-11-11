الصين تكشف عن طائرتها المسيرة الجديدة

أصبحت الصين واحدة من الدول الرائدة في صناعة الطائرات دون طيار الـ"درونز"، خاصة تلك التي يتم استخدامها لأغراض قتالية.

وتمتلك الطائرات المسيرة الصينية تقنيات مشابهة للتقنيات، التي تستخدمها الطائرات المسيرة الأمريكية، لكنها تتميز بتكلفتها المنخفضة التي تمكن الصين من تسويقها عالميا.

وعرضت الصين نسخة جديدة من طائراتها المسيرة القتالية وهي "وينغ لونغ - 1 إي" في العرض الجوي الذي انطلق يوم الأربعاء.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد الطائرة وتفاصيل عنها داخل معرض "تشوهاي" للطيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن "وينغ لونغ - 1 إي" تم تصميمها لمنافسة الطائرة المسيرة الأمريكية "إم كيو - 1 سي إيغل".

وتمتلك الطائرة الصينية قدرات تقنية تمكنه من تنفيذ مهام الاستطلاع والقصف الجوي الدقيق.

وتستطيع الطائرة الصينية الإقلاع والقيام بمهامها والعودة بعد ذلك بصورة مستقلة حتى عند انقطاع الاتصال بمحطات التوجيه الأرضي.