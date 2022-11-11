الطفلة السورية شام البكور تفوز بلقب تحدي القراءة في الإمارات

فازت الطفلة السورية شام البكور، الخميس، بلقب تحدي القراءة العربي في موسمه السادس، حيث تم تتويجها في الحفل الختامي.

وقالت صحيفة “البيان” الإماراتية إن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توج شام البكور بلقب تحدي القراءة العربي بموسمه السادس.

وتنظم إمارة دبي تحدي القراءة العربي ضمن “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، بعد موسم استثنائي هو الأكبر في تاريخ التحدي الهادف إلى بناء جيل متمكن بالقراءة والمعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة للعلوم والآداب والإنتاج المعرفي.

يذكر أن الحفل الختامي لتحدي القراءة أقيم بحضور 2000 مشارك من نجوم التحدي وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات.

واحتضن مسرح “أوبرا دبي” الحفل الذي بث على الهواء مباشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بتحدي القراءة العربي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.