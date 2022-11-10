سوناك يتعهد بإمداد أوكرانيا بألف صـاروخ "أرض – جو

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، باستمرار دعم لندن لكييف، بما في ذلك توفير 1000 صاروخ جديد.

وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء: "أن ريشي سوناك أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم المزيد من الدعم لكييف، بما في ذلك ألف صـاروخ أرض جو، وأكثر من 25 ألف مجموعة عسكرية لمواجهة فصل الشتاء شديد البرودة"



وتجدر الإشارة إلى أنه قبل قمة مجموعة العشرين، ناقش سوناك وزيلينسكي "أهمية استمرار الدعم المنسق لأوكرانيا".

بدوره قال زيلينسكي على حسابه في منصة “تويتر”، إنه خلال المحادثة مع سوناك، ناقشا تمديد “صفقة الحبوب”.

مضيفا “ناقشنا الدعم الدفاعي متعدد الأطراف لأوكرانيا، ومساعدتها للتغلب على فترة الشتاء قارس البرودة”.

وتأتي المحادثات حول أهمية استمرار الدعم المنسق لأوكرانيا بين سوناك وزيلينسكي، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وكانت تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في أيلول/سبتمبر، قبل تقديم استقالتها، بتقديم مساعدات عسكرية قيمتها لا تقل عن 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) العام المقبل لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي.

ووفق مكتب رئاسة الوزراء ببريطانيا فإن إجمالي المساعدات العسـكرية البريطانية المخصصة لأوكرانيا منذ بداية العام 2022 بلغت 2.3 مليار جنيه إسترليني.

وتعد بريطانيا ثاني أكبر مانح مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

كما دربت بريطانيا 27 ألف فرد من أفراد القوات المسـ. ـلحة الأوكرانية منذ عام 2015، وقدمت المملكة المتحدة مئات الصـواريخ وخمسة أنظمة دفاع جوي و120 عربة مــدرعة ومعدات أخرى لكييف.

في حين تقدم 1.5 مليار جنيه إسترليني، من المساعدات الاقتصادية والإنسانية.

و بلغ إجمالي المساعدات البريطانية لأوكرانيا هذا العام 3.8 مليار جنيه إسترليني.