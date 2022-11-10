ضبط مستودع أجبان فاسدة وصراصير حية بمشغل حلويات

10-11-2022

ضبط مستودع أجبان فاسدة وصراصير حية بمشغل حلويات

 ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم حيازة 200 كيلو من الأجبان الحلوة فاسدة يظهر عليها العفن ،  بقصد بيعها للتصنيع ، في محل المخالف م.الجواش. وصراصير حية في مكان الإنتاج وبين الحلويات الجاهزة المصنعة والمعدة للبيع في مشغل حلويات لصاحبه أ.بدوي.

  وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ " الوطن أون لاين " أن الدوريات ضبطت كذلك  مخبز تيزين بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بمقدار نحو 260غ وغرمت صاحبه بـ 3 ملايين ليرة .

ومخبز تيزين الملحم بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بمقدار نحو350غ وغرمت صاحبه بـ 11 مليون ليرة .

ومخبز معردفتين بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بمقدار  130غ وغرمت صاحبه بـ 4 ملايين ليرة .
 
ومخبز المحبة بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بمقدار نحو 135غ وغرمت صاحبه بـ 2 مليون ليرة .

 ومخبز معرين الجبل بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بـ 250غ وغرمت صاحبه بـ 4 ملايين  ليرة .

  ومخبز البكور بقمحانة بمخالفة إنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع.

 وأوضح زيود أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

الوطن أون لاين 

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